Cantoni, Pofferi, Biggini e Bossi firmano una lettera per Spezia Capitale Cultura

La Spezia, 5 marzo 2025 – Gli 'Ambasciatori della Città della Spezia nel Mondo', Mauro Cantini, Leonardo Pofferi, Carlo Alberto Biggini, Giuliano Bossi, firmano una lettera a sostegno di La Spezia Capitale Cultura 2027. Eccola, di seguito.

“La Spezia Capitale Italiana della Cultura 2027 sarebbe il coronamento di un sogno che l’amministrazione Peracchini ha disegnato ormai dall’inizio del primo mandato. Con la presentazione del dossier 'Una cultura come il mare', la nostra Città si è connotata come fortemente e fieramente 'identitaria', fondando la sua storia e la sua prospettiva futura da quell’elemento che scendeva a valle in mille ruscelli e consentiva la sussistenza dei 'contadini del mare', poi l’Arsenale Militare, la Città nuova, migliaia di persone da tutta Italia per costruire una “nuova nazione”.

“Con l’ambizione di concorrere a Capitale Italiana della Cultura – già una scelta vincente di per sé, tanto che la Città è già fra le prime dieci finaliste – La Spezia si scrolla di dosso quell’atteggiamento dimesso che per troppi anni l’ha connotata, arrivando persino a negare il proprio Dna di eccellenza tecnologica marittima e militare, e diventa finalmente ambiziosa e fiera della sua storia, della Blue Economy, della cantieristica, e coniuga tutto questo con l’aspirazione verso un modello di sviluppo culturale attento a ciò che è bello, sostenibile ed inclusivo”.

“Non solo, la grande partecipazione alla costruzione del dossier di candidatura, ha permesso una rivoluzione copernicana nel modo di 'fare cultura' alla Spezia, che difficilmente potrà essere interrotto. Siamo tutti in attesa di scoprire il verdetto del 12 marzo che incoronerà una delle candidate Città Italiana della Cultura ma, al di là del risultato, che noi auspichiamo fortemente sia per La Spezia, il grande viaggio che ci ha accompagnato in questi mesi, e soprattutto nei giorni a seguire dell’audizione, ha lasciato in tutta la Città un grande entusiasmo collettivo e ha unito ancora di più la Città verso un obiettivo comune: il futuro che abbiamo scritto tutti insieme, attraverso il dossier di candidatura”.

Mauro Cantini, professionista esperto che ha sempre lavorato a stretto contatto con i principali cantieri nautici spezzini e ha contribuito al progetto del Miglio Blu realizzando il marchio rappresentativo del progetto. Cantini è stato altresì inserito all’interno del gruppo di lavoro sul tema della nautica con specifico riferimento al progetto Miglio Blu.

Vice presidente della Copa - Cogeca, federazione europea di organizzazioni di produttori agricoli e cooperative, Leonardo Pofferi è il primo italiano a ricoprire questa carica, è stato inserito nel gruppo di lavoro relativo alla tematica 'Patrimonio turistico e culturale' e al gruppo aree strategiche geografiche 'Europa'.

Carlo Alberto Biggini, è un imprenditore internazionale che, tra le altre, ricopre la carica di Amministratore di Euroambiente srl. Biggini ricopre anche importanti ruoli in ambito culturale. È vicepresidente dell’associazione Aristocrazia Europea dal 2021 ed è stato nominato nel 2023, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal ministero della Cultura, membro del cda della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino che si occupa della conservazione e della valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, una collezione di monumenti, luoghi di culto, archivi, documenti, testimonianze e beni immateriali che raccontano la storia d’Italia attraverso i secoli.

Giuliano Bossi, è una personalità di spicco nel settore della nautica internazionale, avendo ricoperto ruoli di prestigio in compagnie di navigazione di rilievo mondiali quali Costa e Msc Crociere, con una straordinaria esperienza che include ben 18 circumnavigazioni del globo. Bossi è stato nominato Msc Cruise Ambassador Worldwide, un titolo che testimonia il riconoscimento della sua eccellenza professionale e del suo contributo alla crescita dell’immagine del settore crocieristico.