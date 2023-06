Lesioni al ponte sul Mazzadone Scatta il senso unico alternato Necessari lavori di manutenzione

Le verifiche sul ponte non danno esiti rassicuranti, scatta il senso unico alternato in attesa dei lavori. Lo screening portato avanti ormai da qualche anno dalla Provincia per verificare lo stato di salute delle infrastrutture di competenza ha ‘scovato’ un altro ponte sul quale dovranno essere necessariamente effettuati lavori di manutenzione straordinaria. Nel mirino, il ponte sul Fosso Mazzadone, situato nel comune di Follo lungo la strada provinciale 10 ‘della Val di Vara’, nel tratto che unisce le frazioni di Pian di Follo e Piana Battolla.

L’ispezione effettuata qualche settimana fa ha fatto emergere lesioni significative sia sul manto stradale che sulle strutture del ponte, "riconducibili a meccanismi locali di collasso dei paramenti esterni dell’arcata e dei cordoli di calcestruzzo su cui è stata realizzata la barriera di ritenuta stradale"; criticità, queste, rilevate non solo in corrispondenza del ponte, ma anche lungo tutto il muro di valle di contenimento della carreggiata stradale. L’nalisi di sicurezza ha evidenziato "carenze significative", tali da costringere la Provincia a intervenire in breve tempo e, contestualmente, adottare in via precauzionale un provvedimento per la limitazione del traffico: a breve, in corrispondenza del ponte sul Fosso Mazzadone l’ente di via Veneto istituirà un senso unico alternato regolato a vista, al fine di consentire il transito solo in posizione centrale, cosi da non "gravare sui paramenti dell’arco sconnessi e sul cordolo a sbalzo di monte" come cita l’ordinanza della Provincia, che per l’esecuzione dei lavori – il cui costo è stimato in poco più di 130mila euro – potrà contare su un finanziamento concesso dalla Regione Liguria. Quello di Follo non è l’unico ponte per il quale la Provincia negli ultimi giorni ha introdotto limitazioni: a seguito di sopralluoghi su due ponti sul torrente Graveglia, in località Case Destri nel Comune di Riccò del Golfo, che hanno evidenziato "il degrado generalizzato delle travi dell’impalcato", l’ente di via Veneto ha introdotto sulle due infrastrutture il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate. "Tale criticità rende necessario adottare provvedimenti precauzionali di limitazione di esercizio al fine di garantire la pubblica incolumità, in attesa di una più congrua valutazione" si legge nell’ordinanza provinciale.