Lerici, via alla manutenzione della galleria Padula

La galleria Padula sarà oggetto di manutenzione per l’eliminazione delle infiltrazioni nel tratto in curva. Verranno infatti estese le protezioni in lamiera metallica per la raccolta delle infiltrazioni come già avviene nella parte terminale lato via Gerini. "Le infiltrazioni sono un fenomeno naturale che durante la stagione delle piogge crea disagi al transito pedonale rendendo scivolosa la pavimentazione della galleria" spiega Marco Russo, assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici.

Le lamiere convoglieranno le acque verso le condotte di scarico, che percorrono l’infrastruttura per tutta la sua lunghezza, in modo che la pavimentazione rimanga asciutta e sicura al transito. "Al tempo dei lavori per l’apertura del collegamento, tra il 2018 e il 2019, sono state installate le lamiere in parecchi tratti di volta ma nella parte attualmente interessata non si erano mai manifestati fenomeni d’infiltrazioni. Solo successivamente, in occasione delle piogge, il terreno soprastante ha rilasciato acqua" aggiunge Russo, che sottolinea come l’intervento "sarà l’occasione anche per allestire dei punti presa dí acqua per agevolare le operazioni di lavaggio della pavimentazione in modo da consentire pulizie puntuali a prescindere dai lavaggi disinfestanti programmati".