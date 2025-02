Lerici Sport partenza in salita. Sconfitta all’esordio in serie D

LERICI SPORT8RN TORINO 8112(1-0, 1-4, 3-4, 3-4)

LERICI SPORT: Sonny, Vigeni, Reina, Padula, Cerretti, Cacciamano, Sommovigo, Maggiani, Pagano, Muzio, Leonardini, Lazzaroli, Zanetti, Bilotta. All.: Sellaroli. Vice: Virdis.

RN TORINO 81: Romeo, Pascali, Ghiur, Volpe, Delvò, Policastro, Sanna, Vargiu R., Vargiu E., Zanardi, Schiavetta, Spina.

Marcatori: Reina 1, Cacciamano 1, Sommovigo 2, Pagano 1, Muzio 1, Lazzaroli 2 (L), Ghiur 1, Volpe 1, Delvò 1, Policastro 2, Vargiu R. 2, Vargiu E. 3, Zanardi 1, Spina 1 (T).

Arbitro: Giorgio Ioannou

LERICI – Parte male l’avventura della nuova squadra del Lerici Sport in Promozione (D) maschile: i ragazzi allenati da Andrea Sellaroli e dal vice Virdis non riescono a ottenere punti nel match dell’esordio alla piscina "Cicci Rolla" della Venere Azzurra e cedono alla Rn Torino (8-12 il finale). Il parziale del secondo tempo (1-4), permette agli avversari di andare in avanti, incrementando il gap, che viene aumentato di una lunghezza per ognuna delle due frazioni rimanenti. "Abbiamo affrontato una bella squadra – commenta nel post gara Sellaroli - , ben preparata, con atleti giovani che partecipano anche ai collegiali della nazionale. Qualcosina in più di noi gli avversari l’avevano anche fisicamente parlando, ma i miei ragazzi si sono comportati molto bene in acqua dando battaglia fino all’ultimo tempo". Nella seconda giornata, il Lerici osserverà il turno di riposo e tornerà in vasca il 9 marzo in esterna contro l’Aquatica Torino.

C.T.