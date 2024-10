’Lerici si prende cura’. Sostegno agli anziani

Partirà a breve ’Lerici si prende cura’, progetto promosso dalla pubblica assistenza di Lerici con il sostegno del Comune e di Fondazione Carispezia, a beneficio della popolazione anziana e delle sue famiglie. Il progetto mira ad aiutare e a soddisfare i bisogni degli anziani del territorio, sia attraverso il mantenimento delle abilità personali e sociali necessarie per ottenere un buon grado di autonomia e di benessere, sia incrementando la consapevolezza e la comprensione dei bisogni delle persone anziane all’interno dei rispettivi nuclei familiari. Le attività inizieranno a novembre: ci sarà un corso pratico di formazione sull’uso delle tecnologie digitali, per migliorare le competenze favorendo un maggior grado di autonomia e connessione con il mondo esterno; il laboratorio ’Risparmio in salute’, quattro incontri dedicati alla salute e ai comportamenti da adottare per preservarla, e poi un corso per stimolare il miglioramento dell’escursione articolare e dell’equilibrio ed il recupero della tonicità muscolare, contro la progressiva perdita di forza che inficia la funzionalità dell’organismo. Sarà poi avviato lo sportello Informanziani per fornire informazioni e assistenza, e anche un corso di mantenimento cognitivo per allenare specifiche funzioni cognitive. In previsione, anche uno sportello counseling per fornire uno specifico aiuto in momenti critici, una serie di incontri dedicati ai caregiver e ai familiari, e un corso dedicato alla pet therapy. Per aderire al progetto, totalmente gratuito, è necessario compilare il modulo di adesione reperibile presso la sede della pa lericina e lo sportello della Cittadinanza del Comune di Lerici.