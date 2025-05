Lerici si fa forte ed espugna Padova. I “coccodrilli“ accedono alla bella

PLEBISCITO

7

LERICI SPORT

9

(2-2, 2-3, 1-1, 2-3)

LERICI SPORT: Cavo, Giusti, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All.: Sellaroli.

PLEBISCITO : Destro, Casieri, Michelon, Forese, Leonardi, Balpassa, Arnesano, Marotto, Sartori, Zocco, Maccà, Pisani, Marero, Locatelli. All.: Rolla.

ARBITRI: Alessandroni e Luciani.

MARCATORI: Leonardi 1, Marotro 1, Zocca 2, Maccà 3 (P); Iaci 3, Casazza 2, Barrile 1, Gatti 2, Menicocci 1 (L).

Il Lerici Sport ritrova se stesso e non delude: in grara-2 delle semifinali play off, i Coccodrilli espugnano lo stadio Plebiscito, battendo i padroni di casa del Padova con il risultato di 9 reti a 7. Il team diretto dal tecnico Sellaroli stacca così il pass per la ‘bella’ in programma sabato alla piscina “Mori“, dove ritroverà il pubblico amico e questa volta non dovrà steccare come accaduto nel primo match contro i patavini, perso di misura fra le polemiche per una direzione di gara quantomeno discutibile. Il giudice sportivo ha graziato il team ospite, che ha così potuto scendere nel campo avversario al completo. Ma soprattutto c’era da registrare una diversa forma mentis e la consapevolezza di poter gestire il match. A testimoniarlo, le parole di un soddisfatto coach rossoblù Sellaroli nel post gara.

"È stata una bella battaglia – ha commentato – giocata con maggiore tranquillità rispetto all’andata". Ma facendo fronte a un avversario mai domo, che davanti alla propria tifoseria tenta di chiudere la pratica al secondo capitolo di queste semifinali. Nei primi due quarti è un inseguimento reciproco, senza che nessuna delle due formazioni riesca ad andare oltre il +1 e i Coccodrilli si m fanno sentire co gli acuti di Iaci, Gatti e Casazza, per chiudere la prima metà del match ancora sul +1 (4-5, ancora con Iaci).

"Dal terzo tempo - continua il tecnico Sellaroli - in poi, ogni volta che andavamo in vantaggio di un gol, riuscivano a raggiungerci". La svolta nel nella quarta frazione, quando il Lerici capitalizza e riesce a portarsi dapprima sul +2 con Menicocci (5-7) e successivamente a raggiungere il vantaggio massimo (6-9, ancora con Iaci, autore di una tripletta), gap poi ridotto dal Plebiscito, bravo a sfruttare l’uomo in più. Lerici, nonostante i tentativi, tiene e porta a casa la vittoria e soprattutto continua ad alimentare il sogno. Sabato alla "Mori" il pubblico dovrà fare da ottavo in campo. Appuntamento alle 15 nell’impianto di viale Fieschi per la sfida decisiva.

Chiara Tenca