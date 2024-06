Lerici riapre le spiagge. L’arenile di San Giorgio fruibile fino a settembre

Riapre, almeno in parte, la spiaggia di Fiascherino. La decisione è stata presa ieri dall’amministrazione comunale di Lerici alla luce dei primi lavori di messa in sicurezza dell’area, necessari a seguito della mareggiata che nel novembre scorso aveva parzialmente demolito alcune strutture in cemento armato utilizzate dal gestore della spiaggia libera attrezzata. I lavori, iniziati un mese fa, non sono ancora terminati, ma il completamento della prima fase delle opere ha convinto l’amministrazione a riaprire parte dell’arenile, ovvero quello non interessato dai lavori, mentre la parte di spiaggia e il relativo specchio acqueo nella quale insiste ancora il cantiere rimarrà inaccessibile fino al temine delle lavorazioni. Una notizia che segue di pochi giorni un’altra decisione dell’amministrazione, ovvero quella di rendere nuovamente fruibile la prima spiaggia di San Giorgio restrostante il castello di Lerici.

L’ordinanza è del 27 giugno, che sottolinea come invece la seconda e la terza spiaggia rimangano ancora chiuse. "Preso atto del consolidamento e delle opere per la messa in sicurezza della collina da parte dei proprietari dei terreni interessati nonché dell’agibilità dall’area demaniale marittima della spiaggia di San Giorgio, ed evidenziato tuttavia che la messa in sicurezza del versante interessa esclusivamente la prima parte del litorale, rimanendo esclusa la parte che comprende anche la seconda e terza spiaggia", il Comune ha deciso di riaprire la prima spiaggia fino al 30 settembre. Altra novità riguarda il molo Noceti, dove il Comune ha individuato nella zona di specchio acqueo all’interno della scogliera presso un’area dove poter consentire in sicurezza la balneazione, sotto la sorveglianza di un assistente ai bagnanti. Una zona da tempo utilizata da residenti e turisti per fare il bagno, sulla quale dal 2014, su richiesta dei vari sindaci che si sono succeduti, era stata chiesta e ottenuta dalla Capitaneria di Porto la deroga al divieto di balneazione. Ora l’area sarà opportunamente delimitata per poter consentire in sicurezza la balneazione.

Matteo Marcello