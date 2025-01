Lerici, referendum per park e lungomare

Lerici (La Spezia), 11 ottobre 2021 - Dopo un anno di mandato il sindaco Leonardo Paoletti torna a parlare di uno dei temi su cui si è fondata la campagna elettorale e verso cui i lericini sono più sensibili, quello dei parcheggi.

A che punto siamo con il lavoro? "Sui parcheggi della Vallata e di San Terenzo, a Bagnara, abbiamo già eseguito le indagini e gli studi geologici e idraulici, finalizzati a ricostruire la situazione dei vari corsi d’acqua che interessano le aree e la natura del terreno. Abbiamo la progettazione definitiva delle due strutture e attendiamo i computi metrici per decidere quale procedura seguire. Rispetto a queste due opere abbiamo già ripreso i contatti, interrotti lo scorso anno causa Covid, con imprese interessate alla realizzazione". E per il centro storico? "Altro obiettivo fondamentale è la realizzazione del parcheggio in centro a Lerici, che avrà la funzione di ospitare anche un numero importante di stalli per residenti, liberando cosi via Roma dalle auto in superficie. Abbiamo approntato la progettazione di fattibilità sia per l’ipotesi in Rotonda Vassallo che in piazza Bacigalupi. Le due proposte saranno presentate alla cittadinanza, attraverso un referendum, nelle prossime settimane, unitamente al progetto definitivo della riqualificazione del lungomare di Lerici, che comprenderà tutta la passeggiata a mare e la retrostante zona pedonale". Con quali soldi si finanzieranno queste opere? "I progetti saranno finanziati da privati attraverso il project financing, con un eventuale contributo comunale finalizzato a sostenere le sistemazioni idrauliche necessarie e la realizzazione della bretella di collegamento tra la Vallata e il mare". Alla Venere Azzurra è stato finalizzato l’accordo con la società privata per la costruzione dell’hotel? "Si è già concretizzato l’accordo attraverso il quale il fondo di investimento che aveva acquistato l’Rta ha acquisito anche l’area sulla quale dovrà sorgere l’albergo. Una delle condizioni dell’accordo è che qualunque sviluppo dell’area comprenda la realizzazione di un albergo, per il quale già nei primi anni 2000 erano iniziati gli scavi. Ad oggi si sta aspettando la progettazione definitiva dell’hotel". Nelle frazioni quali sono i progetti relativi ai parcheggi? "Il potenziamento del parcheggio della Vallata, che passerà da 350 a minimo 800 posti auto, potrà dare una risposta efficace anche alle frazioni, collegate tutto l’anno al lungomare dal servizio di navetta collinare, che comprende le zone di Tellaro e Fiascherino. Sicuramente un parcheggio sarebbe utile nella zona di Fiascherino: avevamo già ricevuto un’ipotesi di progetto nella zona delle cave, oggi utilizzata come parcheggio a raso. Si tratta però ancora solo di ipotesi".