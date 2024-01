Lerici Orientamento scolastico. Un evento per aiutare gli studenti

Il Comune di Lerici in collaborazione con InformaGiovani avvia una serie di incontri rivolti ai cittadini più giovani del territorio. Il primo è sabato 13 gennaio, con una giornata dedicata all’orientamento e alla formazione, per aiutare i ragazzi a scegliere la scuola secondaria superiore, i percorsi universitari e i corsi post-diploma. L’evento si terrà presso il municipio dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obiettivo della giornata è quindi di fornire ai giovani gli strumenti necessari per fare una scelta consapevole e di sviluppare percorsi formativi in cui vengono realizzate le proprie attitudini e perseguite le proprie passioni. All’iniziativa hanno aderito le scuole della Spezia e provincia; tTra gli enti di formazione saranno ospiti il Ciofs, Ente Forma e Cisita oltre all’Its, e sarà presente anche il Centro per l’Impiego della Spezia con tutte le sue proposte e progetti attivi.