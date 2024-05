Lerici nel segno della Memoria. Un Festival sulla musica ebraica

"Il tema dell’ottava edizione del Lerici Music Festival, a me molto caro, è quello della Memoria", spiega il direttore artistico Gianluca Marcianò, nel presentare la kermesse che si svilupperà in provincia dal 26 luglio all’11 agosto. La programmazione pone il focus sulla produzione musicale di alcuni tra i più celebri compositori ed esecutori di origine ebraica, che hanno reso i temi caratteristici della cultura e della musica ebraica protagonisti della propria opera. Tra queste spiccano quelle firmate da Viktor Ullmann, Olivier Messiaen, Mieczyslaw Weinberg, Erwin Schulhoff, Leonard Bernstein, Ernest Bloch e, andando decisamente più indietro nel tempo, da Salomone Rossi. "Il tema, intorno al quale si articola un ricercato programma, raggiunge il suo ‘climax’ nella messa in scena di Der Kaiser von Atlantis, opera composta da Viktor Ullmann nel ghetto di Terezín. L’apertura del festival è invece affidata al Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen, anch’esso composto in un campo di prigionia. Pagine da cui trae ispirazione l’artista Carlos Garaicoa per l’installazione dal titolo ‘Abismo’, che sarà presentata nella medesima giornata. La musica diviene così strumento di memoria. Per non dimenticare gli orrori delle dittature, dell’Olocausto. Ma anche di speranza e di dialogo. Tramite il suo linguaggio universale che non conosce barriere". Il festival prevede, come di consueto, un programma ricco e variegato che comprende la musica barocca, l’opera, i concerti sinfonici, la grande musica da camera con artisti in residenza, la commedia musicale e il jazz, lezioni-concerto, presentazioni di libri e conferenze. "E, da quest’anno, anche l’arte contemporanea grazie alla collaborazione con Galleria Continua che offrirà anche, per l’intero periodo del festival, una mostra personale di Garaicoa".

La formula insiste sull’idea di kermesse musicale ‘diffusa’. Che alle consuete sedi di Villa Marigola e Rotonda Vassallo, affianca nuovi suggestivi luoghi come la Fortezza Firmafede a Sarzana, il Nuovo Opificio Vaccari per le Arti a Ponzano Magra, la chiesa di San Pietro a Portovenere e La Marrana a Montemarcello. L’offerta musicale firmata Lerici Music Festival prevede, anche per questa edizione, 17 date che coloreranno in musica il cuore pulsante della rinomata località ligure. Inoltre, tra gli eventi collaterali collegati al festival, incontri su tema musicale, workshop per artisti e un’ulteriore serie di concerti ambientati nei borghi e nei luoghi più caratteristici e ricchi di fascino del territorio lericino. I biglietti al boxoffice, aperto al pubblico nella sede del festival, in via Giannoni 6, a Lerici, e su Vivaticket. Info: 379 1379677 o www.lericimusicfestival.com.

Marco Magi