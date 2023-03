Lerici Music Festival veste in rosa Diciassette date in due settimane Il programma dedicato alle donne

"L’anniversario dalla nascita di Maria Callas, mi ha dato il ‘la’ per creare un programma interamente dedicato alle donne in musica". Il direttore artistico, Gianluca Marcianò, presenta così l’edizione 2023, la settima, del ‘Lerici Music Festival’. L’offerta musicale di ‘Protagoniste - Ritratti femminili in musica’, prevede diciassette date che coloreranno in musica, dal 21 luglio al 6 agosto, il cuore pulsante di Lerici. Tra queste, concerti sinfonici e cameristici, spettacoli di teatro musicale e jazz. Inoltre, tra gli eventi collaterali collegati al festival, incontri su tema musicale e un’ulteriore serie di concerti ambientati nei borghi e nei luoghi più caratteristici e ricchi di fascino del Comune di Lerici.

‘Protagoniste’ saranno, quindi, grandissime interpreti, compositrici, icone del teatro, della letteratura e del cinema. E, naturalmente, non mancherà un omaggio alla Callas, con una straordinaria Tosca in forma di concerto affidata alle voci di Carmen Giannattasio, Joseph Calleja e Sir Bryn Terfel (un atteso ritorno a Lerici dopo il successo dello scorso anno). "Due settimane – prosegue Marcianò – all’insegna della grande musica in cui Lerici ospiterà, in residence, giovani talenti e grandi star internazionali". In cartellone serate dedicate all’opera, concerti sinfonici, concerti da camera, jazz, crossover e spettacoli di teatro musicale. "Il ‘Lerici Music Festival’ – afferma il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti – è indubbiamente l’evento culturale di riferimento per la nostra città". La programmazione di questa edizione comprende rilevanti pagine che, spaziando nei secoli, sono riconducibili ad alcuni tra i più celebri compositori del repertorio musicale operistico, sinfonico e cameristico. Tra queste spiccano quelle firmate da figure femminili come Fanny Mendelssohn, Clara Schumann ed Emilie Mayer. Compositrici, oggi ancora poco eseguite, ma assolutamente significative. Ritratti di donne in musica, ‘protagoniste’, appunto, proprio come le tante interpreti che si succederanno sul palco lericino ad eseguirne le musiche. Tra le novità, che contribuiranno alla crescita dell’ambiziosa operazione culturale denominata ‘Lerici Music Festival’ e alla valorizzazione del territorio che la ospita, la scelta di quattro significative sedi per i concerti: Villa Marigola, la Rotonda Vassallo, la sala consiliare del municipio e la piazza Santa Croce, alla Serra. I biglietti sono acquistabili al boxoffice, aperto al pubblico nella sede del festival in via Giannoni 6, e mediante il circuito Vivaticket. Per ulteriori informazioni su programma e biglietti rivolgersi al numero 379 1379677 o consultare il sito dedicato www.lericimusicfestival.com.

Marco Magi