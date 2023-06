LERICI, intitolata la sede della Protezione Civile a Sirio Mazzini e Mariella Veroni

La sede della protezione civile ’Radio Marconi’ di Lerici, nei locali dell’ex scuola del Senato, sarà dedicata a due amici che nessuno ha dimenticato: Sirio Mazzini e Mariella Veroni. La cerimonia di intitolazione è in programma stamani alle 10, la targa per i due volontari campeggerà all’ingresso della sede. "Siamo onorati di dedicarla a due nostri volontari stimati di cui vive in noi il ricordo indelebile – dice il presidente Marco Viviani – due volontari che hanno accompagnato il nostro percorso e che hanno donato tantissimo del loro sapere e del loro tempo per aiutare il prossimo e sempre pronti in qualsiasi situazione". L’intitolazione a Mariella Veroni era già avvenuta nel novembre del 2017, un’amica che ha lasciato un segno profondo nelle vite di tutti i colleghi. Adesso al suo nome si affiancherà Sirio Mazzini scomparso a marzo, ricordato per l’impegno civico, da sempre volontario e storico tifoso dello Spezia.