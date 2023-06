LERICI, Dal 5 al 27 luglio 'Lerici Salute Società Spettacolo' al Circolo della Vela Erix

Al Circolo della Vela Erix in programma dal 5 al 27 luglio in programma la rassegna ’Lerici Salute Società Spettacolo’. L’evento, curato dall’assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Lerici affidato ad Alessandra di Sibio e patrocinato da Regione Liguria, ha visto la collaborazione esterna e volontaria di Francesco Millepiedi, Pietro Balestri e Federico Cappa nell’ideazione, organizzazione e cura degli appuntamenti. Il Lerici Salute Società Spettacolo rappresenta l’evoluzione del Festival della Salute di Lerici ed infatti si presenta con un nuovo format, molto più snello che va ad abbracciare tre temi molto importanti che nella loro diversità si intrecciano creando curiosità e passione nel pubblico: la salute, argomento cardine delle nostre vite, la società intesa come vita sociale e comunitaria e lo spettacolo come forma di cultura, di crescita personale e di divulgazione di temi scientifici e non. Si parte con l’inaugurazione il 5 luglio alle 18 con due tavole rotonde, una sulla “Prevenzione” e l’altra dal titolo “Dottor Sorriso, l’emozione che cura” in cui interverranno medici esperti moderati da Gianmarco Medusei, Presidente del Consiglio di Regione Liguria. A seguire un recital curato da ProDanza ed una serata dove la musica italiana dagli anni 70 ai 2000 ci permetterà di attraversare momenti storici della società del nostro Paese.