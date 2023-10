’Lenzuolata’ di protesta contro i fumi delle navi

Rete Ambiente – Altroturismo non si ferma. Il problema rivendicato dal movimento è legato all’inquinamento dei fumi delle navi da crociera, sul quale è aperta un’indagine e pende un esposto alla Procura della Repubblica. Per tenere alta l’attenzione il 13 ottobre è stata organizzata una ’lenzuolata’, nell’occasione si chiederà alla cittadinanza, in particolare a chi abita davanti agli attracchi, di esporre, in segno di protesta, un lenzuolo sul davanzale con scritto "No – Z(g)olfo dei Poeti". La settimana successiva sarà allestito un gazebo in corso Cavour, fronte piazza Beverini, dove i cittadini potranno ricevere informazioni sul tema ed esprimersi sulla situazione degli ormeggi delle navi durante i quali, come ribadito dall’avvocato Valentina Antonini, "si raggiungono picchi di ossido di azoto oltre i limiti stabiliti dalle linee guida dell’Oms. La nostra speranza è offrire un valido contributo all’indagine aperta in Procura, fornendo pareri tecnici e indicazioni per ulteriori approfondimenti".

Alma Martina Poggi