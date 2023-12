L’Ensemble Arcadia porta la sua musica alla Villa del Varignano

La cisterna della Villa Romana del Varignano accoglie la musica dell’Ensemble Arcadia, sonate per flauto e basso continuo di Giuseppe Sarti. L’esibizione, alle 17, chiude il calendario di manifestazioni nella location. Costituito nel 1997, l’Ensemble Arcadia è composto da musicisti accomunati dalla passione per la musica antica, riscoperta e rivitalizzata dopo un attento studio filologico. Il gruppo si esibirà con Giovanni Miszczyszyn al flauto traversiere, Valeria Brunelli al violoncello e Giacomo Benedetti al clavicembalo. Alle 16 sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla Villa.. Biglietto di ingresso (visita museo e concerto) 4 euro, ridotto (18-25 anni) 3 euro, gratuito under 18. Info: [email protected]; tel. 0187 790307.