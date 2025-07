Lega Navale, Bianchi presidente: "Avviciniamo i giovani al mare"

Cristian Bianchi è il nuovo presidente della sezione lericina della Lega Navale Italiana. Classe 1991, con un passato da atleta di arti marziali, è imprenditore nei settori del marketing, della comunicazione e della nautica. Attivo da tempo nella vita associativa della sezione lericina, dal 2022 ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing e direttore della sezione canottaggio. "È per me un grande onore poter rappresentare un’istituzione così importante per il nostro territorio e per tutti coloro che vivono il mare con passione – dice Bianchi –. Il mio impegno sarà nel segno della continuità, nulla andrà disperso. A questo aggiungerò una nuova direzione: desidero avvicinare sempre di più i giovani e gli studenti alla Lega Navale, perché crediamo che il futuro del mare e della nostra sezione passi da loro. Daremo ai giovani l’opportunità di conoscere, vivere e appassionarsi al mare e a tutte le attività a esso legate, attraverso percorsi formativi, sportivi e culturali. Intendiamo inoltre aprire la sezione di Lerici a nuove discipline sportive, tra cui il surf, il kayak e il nuoto di fondo, per essere ancora più rappresentativi e competitivi anche a livello sportivo e agonistico". Il primo grande appuntamento sarà il Palio del Golfo: "Sarà un momento simbolico e di grande significato, al quale ci dedicheremo con il massimo impegno, rendendo omaggio a questa importante tradizione del nostro territorio con passione, collaborazione e spirito di squadra".