Lega, c’è anche la Pucciarelli. Liste pronte per Udc, Avs e M5s

Meno di una settimana alla presentazione delle liste, e i partiti delle due coalizioni limano gli ultimi dettagli delle liste che andranno a caccia di voti. Nel centrodestra, la Lega ha presentato ieri mattina a Lerici i propri candidati, alla presenza del viceministro e segretario regionale, Edoardo Rixi. A scendere in campo nel listino spezzino saranno la capolista Stefania Pucciarelli, senatrice e segretario provinciale della Lega, gli assessori del Comune della Spezia, Lorenzo Brogi e Patrizia Saccone, l’ex vicesindaco di Sarzana Costantino Eretta, e Jacopo Ruggia, consigliere provinciale e consigliere comunale a Vezzano Ligure. "Siamo al fianco di Bucci nella battaglia per portare a casa la presidenza della Regione Liguria – ha detto la senatrice Pucciarelli –. Non possiamo permetterci di tornare indietro di 15 anni ad una regione completamente ferma e con un’economia paralizzata. Ci sono opere avviate e vogliamo che procedano speditamente, questo non accadrebbe con l’amministrazione della nostra regione in mano a quell’accozzaglia che non ha nulla in comune se non la volontà di bloccare le opere".

Altra compagine che ha definito i propri candidati – la presentazione si terrà venerdì alle 18.15 all’Urban Center – è l’Udc. Il partito, che sosterrà Bucci, si presenterà al voto con il commissario provinciale Francesco Ponzanelli (capolista), la consigliera comunale della Spezia Gabriella Crovara, il consigliere comunale a Calice al Cornoviglio, Roberto Sensoni, Marlena Stanciu e Marco Zoppini. Molte anche le liste che si stanno definendo nel campo largo. Alleanza Verdi Sinistra ha definito la propria compagine, che sarà costituita dal capolista e consigliere regionale uscente Roberto Centi in quota Sinistra italiana, Giorgia Lombardi in quota Europa verde, i civici Valter Chiappini, Marzia Ratti (assessore ad Ameglia) e il consigliere comunale di Pignone, Sandro Pietrobono. Definita anche la lista spezzina del Movimento 5 stelle. In campo ci saranno il consigliere regionale uscente Paolo Ugolini, la coordinatroce provinciale del movimento, Federica Giorgi, Gabriele Chiono, Giordano Kalan e Maria Angela Magnani.

