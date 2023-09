"L’economia del mare è un punto di forza"

Il Salone Nautico di Genova è un’importante vetrina per la cantieristica ma anche per le piccole e medie imprese del comparto, che decidono di essere presenti con un proprio stand. Tra le aziende che non mancano un appuntamento della kermesse, vi è Battagli Marine Hardware, con sede alla Spezia, che vende accessori nautici in Italia e in Europa. Quando abbiamo raggiunto Giovanni Battagli, titolare della Battagli Marine, per intervistarlo, era proprio a Genova, al Salone Nautico, intento ad allestire il proprio stand: "Il mercato tira e richiede di essere sempre più strutturati, cosa che stiamo cercando di fare. A Spezia, l’economia del mare è molto importante. Abbiamo un golfo fruibile tutto l’anno. Partecipo da 15 anni al Salone Nautico di Genova perché è una vetrina che è sempre stata il top in Italia. La fiera dove bisognava esserci". Alcune aziende del territorio, invece, saranno presenti a Genova, non con un proprio stand ma appoggiandosi a quello dei propri brand di riferimento. Nautilus 2001 di Barlassina, da più di 60 anni sul territorio della Spezia e come ogni anno presente al Salone, sarà tra questi. "La nostra azienda – racconta Cristina Poletti, una dei titolari – vende barche nuove e usate e motori, oltre ad occuparsi di assistenza, rimessaggio invernale e noleggio imbarcazioni. Siamo un’azienda ad impronta familiare. Siamo tutti coinvolti, è il nostro punto di forza. Partecipiamo al Salone con la speranza di interagire con i nostri clienti e conoscerne dei nuovi, oltre che scoprire le novità dei brand che vendiamo".

Maria Cristina Sabatini