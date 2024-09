Le voci della Cestistica. Il ritorno di Marta Granzotto: "Squadra giovane e interessante"

La Cestistica prosegue con entusiasmo gli allenamenti guidati da coach Marco Corsolini, in vista della stagione che inizierà di fatto il prossimo weekend al Palasport con il terzo Trofeo Siram contro Empoli, Livorno e Ragusa. Dopo le parole della capitana Elisa Templari, la voce all’altra top della squadra Marta Granzotto, tornata con grande entusiasmo dopo aver vinto campionati e giocato ai massimi livelli in A e A2. Marta, 32 anni, play - guardia, giocò nell’allora Termocarispe nella stagione 2015/16. Il ritorno 9 anni dopo, con quali obiettivi? "È una società dove sono stata tanto bene in passato e l’aria che si respira tutt’ora è molto positiva – spiega –. Sicuramente la squadra è giovane e interessante, c’è voglia di fare ed intensità durante gli allenamenti, se riusciamo a creare una chimica di squadra possiamo toglierci delle soddisfazioni. Credo che sia una bella possibilità poter lavorare con giovani talentuose che hanno voglia e potenzialità per imparare e crescere. Non amo fare pronostici credo sia molto presto, dovremo solo ed esclusivamente pensare a costruire la nostra identità e portarla in campo ad ogni partita. Ci sono molte squadre con ottimi roster, ma alla fine come la maggior parte delle volte, in questo campionato, i fattori che influiscono ai fini del risultato sono davvero tanti".

Marco Zanotti