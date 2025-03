Le voci dei protagonisti: "Un’emozione gigantesca"

"Un’emozione gigantesca". Per tutti i presenti, sebbene la prima ad esprimerla sia stata Roberta Della Maggesa, responsabile della redazione della Spezia-Sarzana de La Nazione, che ha curato il progetto. Poi, dopo la sua premessa per descrivere il progetto ‘Pensieri d’artista. Sedici vite in cornice’ via via tutti gli altri graditi e illustri ospiti. In una sala gremita del Camec – mentre la maggior parte del pubblico si è dovuta accontentare di ascoltare nelle sale adiacenti e nei corridoi – il filo rosso dell’iniziativa che ha portato alla realizzazione del libro e poi alla mostra. "Attraverso l’esposizione, legata al libro – conclude Della Maggesa, che ha moderato il vernissage – abbiamo voluto lasciare una testimonianza di questi protagonisti dell’arte spezzina". Un applauso spontaneo della platea è partito quando si è voluto ricordare lo scomparso Francesco Vaccarone, uno degli artisti del testo, a cui è dedicata la pubblicazione. "Sedici artisti e sedici vite del territorio, perché La Nazione è soprattutto giornale del territorio. È stato un piacere visitare questo stupendo museo ed è un orgoglio lavorare per un quotidiano che opera da 165 anni e che continua ad essere un punto riferimento per i propri lettori" dichiara la vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, intervenuta assieme al responsabile delle iniziative speciali, Guglielmo Vezzosi. Alcuni artisti che non l’avevano mai fatto, hanno potuto presentare la loro opera al Camec: è proprio la voglia del museo di aprirsi alla città. "Il Centro di arte moderna e contemporanea è una casa aperta a tutti – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini – . Gli artisti di questa mostra curata da La Nazione, stanno già dialogando con i grandi nomi presenti e anticipano un’esposizione che ci permetterà ulteriori riflessioni: quella che ad aprile porterà oltre cinquanta opere di Fontana e Morandi nelle sale adiacenti alla quadreria di ‘Pensieri d’artista’". Quando si parla di arte, non c’è certo rivalità campanilistica tra La Spezia e Sarzana, diversi pittori del progetto sono sarzanesi e in generale della Val di Magra. "Siamo sicuramente uniti – dice il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli – quando ad esprimersi sono artisti e bellezze del nostro territorio. Non bisogna dimenticare che il successo di un qualsiasi luogo, porta positività anche ai limitrofi". Tutti consapevoli che sia stato complicato realizzare un lavoro così, con professionalità e passione. "Con la pubblicazione di questo volume – dichiara Linda Messini, vicepresidente della Fondazione Carispezia – abbiamo proseguito nel percorso di identificazione sociale del territorio da noi fortemente perseguito". Infine le parole del vicepresidente vicario della Camera di commercio Riviere di Liguria Davide Mazzola, grande appassionato ed esperto d’arte: "La Nazione è da sempre attenta ai territori, ha dimostrato una considerevole sensibilità e spero che questa mostra sia molto seguita".