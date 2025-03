Le scuole nel mirino. Vandali senza freni a Pian di Follo e Riccò

Scuole nel mirino dei vandali. È accaduto la notte scorsa a Follo e a Riccò del Golfo, dove due plessi sono stati presi di mira e danneggiati dai soliti ignoti. A Pian di Follo, a farne le spese è stato l’edificio di via Colombo, che ospita la scuola media. I malviventi, dopo aver mandato in frantumi le vetrate di una porta, non si sono accontentati di rubare gli spiccioli dai distributori automatici di snack e bevande presenti all’interno dell’istituto, ma hanno ’visitato’ anche gli uffici della segreteria e della dirigenza scolastica e, non contenti, hanno distrutto attrezzatura e materiale scolastico per diverse migliaia di euro. A scoprire quanto accaduto, ieri mattina, il personale scolastico, che non ha potuto fare altro che allertare i carabinieri. Sempre a Follo, nella stessa notte, a finire nelle mire dei malviventi sono state le strutture della cittadella dello sport in gestione al Follo football club: anche in questo caso, non sarebbero stati registrati furti ingenti ma molti danni, con i vandali che si sono accaniti sui locali dello spogliatoio, rompendo i vetri delle finestre. Sui due episodi indagano i carabinieri di Ceparana.

Più o meno nelle stesse ore, anche la scuola media ’Sironi’ di Riccò del Golfo è stata vittima di un’incursione: anche in questo caso, non sarebbe stato sottratto nulla, coi vandali che hanno inciso scritte contro le forze dell’ordine e disegni osceni sulle porte e sui banchi di diverse classi. Un episodio arrivato a stretto giro da una circostanza curiosa: lo smarrimento di un mazzo di chiavi, tra cui quelle della palestra scolastica, avvenuto pochi giorni fa. Il Comune, già ieri, ha avviato l’iter per cambiare le serrature delle porte della scuola per evitare altre incursioni. Sull’episodio indagano i carabinieri di Riccò del Golfo.

Matteo Marcello