Le poesie di Billante al circolo anziani

Giulia Olga Billante, nipote di Sergio Fregoso, il grande fotografo italiano ‘stregato’ da piazza Brin e mai allontanatosi da Spezia, sarà ospite oggi, a partire dalle 17, al circolo anziani di piazza Brin in via Filippo Corridoni 7. La nipote dei mai dimenticati coniugi Billante, commercianti di stoffe, presenterà le sue poesie della raccolta ‘Luci Convalescenti’. "Ci auguriamo – scrivono i promotori, che organizzano ogni martedì questi interessanti incontri culturali – che diventi una consuetudine spezzina. Leggeranno le poesie le socie dell’Officina dello scrivere ad alta voce". L’Officina dello scrivere ad alta voce è diretta da Margherita Bertella e da Rosanna Ianni e si riunisce alla mediateca regionale ‘Sergio Fregoso’ ogni giovedì. Ad introdurre l’evento sarà il poeta e scrittore Enzo Gaia con un suo componimento, poi Paolo Luporini leggerà la poesia di Giulia ‘Di tanto in tanto, ci fermiamo’, e anche Giovanni Tabacchiera per ‘Abitare il mare’. Infine, seguiranno, nelle letture, Elisabetta, Piera, Margherita, Aldo, Ilaria, Alessandra e Marcello, mentre chiuderà l’appuntamento la poetessa Billante, declamando la sua ‘Necessità’.