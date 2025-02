Le occasioni per aiutare. I posti nel servizio civile

E’ l’occasione giusta per dare una mano e sentirsi partecipi di un progetto, utile agli altri oltre che di preziosa formazione e arricchimento personale. Il servizio civile nazionale rappresenta l’opportunità per i giovani di età dai 18 ai 28 anni di far parte della comunità prestando la loro opera, retribuita, in associazioni di volontariato, enti pubblici, comunità di recupero e anche nel corpo dei vigili del fuoco. La nuova campagna “Aiutaci ad aiutare” consentirà infatti di fare squadra per un anno con il comando dei vigili del fuoco di Spezia coinvolgendo i giovani nei settori della protezione civile e della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.

L’obiettivo è quello di promuovere e trasmettere il sistema di valori del corpo nazionale mettendo a disposizione dei volontari non soltanto altissime competenze tecniche ma anche un ricco bagaglio di esperienze e modelli maturati nel tempo, frutto di un lungo cammino prodotto da persone orgogliose di essere al servizio del Paese. Inoltre, gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici. Anche nei ruoli dei vigili del fuoco.

A Spezia sono a disposizione 13 posti per ragazze e ragazzi. Possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbiano la cittadinanza italiana oppure di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Le domande potranno essere presentate fino alle 14 del prossimo martedì prossimo18 febbraio attraverso la piattaforma DOL-Domanda on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Tra le possibilità del servizio civile sul territorio spezzino anche i progetti proposti da consorzio Cometa relativi alla disabilità, prevenzione e cura delle dipendenze, animazione all’asilo nido di Sarzana e l’Rsa della Spezia opèpure comunità di Sarzana, Caugliano di Fivizzano. Per informazioni è possibile contattare i numeri; 0187 25571; 331-6396974; 335-1757626. I giovani inoltre possono svolgere il servizio civile anche alla Pubblica Assistenza e Croce Rossa Italiana.

Massimo Merluzzi