Le norme del decreto Anticipi. Un incontro in sala consiliare

Un incontro per fare luce sugli ultimi obblighi normativi che stanno creando più di qualche grattacapo a titolati di bed&breakfast e abitazioni per affitti brevi. È quanto organizzato per questo pomeriggio alle 18 presso la sala consigliare di Riccò del Golfo. ’B&b e affitti brevi - Obblighi e normative di sicurezza, cosa cambia con il Decreto Anticipi’ il titolo dell’incontro. "Il governo ha stabilito nuove regole per le attività turistiche extralberghiere, come l’introduzione del Codice identificativo nazionale e l’obbligatorietà dell’utilizzo di sistemi antincendio e sensori che rilevano eventuali perdite di gas. Queste norme, finalizzate alla tutela della sicurezza degli ospiti e al contrasto all’evasione, dovranno essere attuate entro novembre. Molti proprietari di case vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, bed & breakfast e locazioni turistiche in genere, si trovano quindi alle prese con gli adeguamenti necessari per non incorrere nelle sanzioni previste" spiegano gli organizzatori. Proprio per fornire un supporto a tutti gli operatori del settore, il Comune in collaborazione con l’associazione CastèVive! ha voluto organizzare un incontro nel quale Silvano Pane, responsabile della ditta Tasi Sistemi Antincendio, esperto in normative e sistemi di sicurezza, illustrerà chiaramente la normativa, quali apparecchiature scegliere e come posizionarle per adeguarsi al nuovo decreto. Saranno presenti anche l’assessore al Turismo Alberto Loi (nella foto) e la presidente dell’sssociazione CastèVive! Serenella Messina.