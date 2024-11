Le mura di Venturini da Sunspace

Secondo appuntamento con l’architetto Roberto Venturini per ‘La Spezia e i suoi palazzi’, in cui si parlerà delle mura e dell’evoluzione urbana tra Otto e Novecento. La conferenza organizzata dalle Edizioni Giacché, si terrà oggi alle 17 nella sala multimediale di SunSpace in via Sapri 68 (con entrata libera) e sarà accompagnata da proiezione d’immagini su schermo grande, delle foto tratte dal nuovo libro di Venturini ‘Le mura della Spezia’, in vendita nelle librerie, nelle migliori edicole e sugli store online. Introdotta dall’editore Irene Giacché e dal sindaco Pierluigi Peracchini (il Comune ha patrocinato la pubblicazione), l’incontro è incentrato sulle mura ottocentesche, mirabile esempio di architettura militare difensiva del XIX secolo. Un evento e un libro da non perdere, dunque, per imparare a conoscere meglio e ripercorrere il perimetro delle mura urbane che diviene così un’occasione di riscoperta della Spezia e della sua storia, per riappropriarsi di un patrimonio unico della città, da salvaguardare e valorizzare.