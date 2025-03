Le maschere delle emozioni domani da Liberi Tutti. Ospite l’autrice Varese

Alla libreria Liberi tutti, domani alle 17, verrà presentato il libro ‘Le maschere delle emozioni’ di Susanna Varese (per Eracle edizioni), che dialogherà con Fosca Bettinotti, psicologa, mentre sono previste delle letture animate a cura di LaAV - Letture ad Alta Voce. E se le emozioni fossero maschere da indossare e aprissero le porte di un libro magico? È quello che succede a Leo che si avventura in un viaggio attraverso le emozioni nel teatro della vita e impara, tra racconti e filastrocche, a riconoscerle, accettarle, controllarle, amarle, condividerle. Ogni emozione ha un’espressione, ogni emozione ha il suo colore. Quando Leo legge, prova emozioni così forti da sentirsi trasportato in un altro mondo.