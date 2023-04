Le lampare mollano gli ormeggi In mare per la pesca all’acciuga

Al via la stagione della pesca all’acciuga nel mar Ligure. Le lampare hanno ufficialmente iniziato a mollare gli ormeggi da tutti i porti della regione per dedicarsi a questa attività: nonostante il difficile momento vissuto dai pescatori a causa del periodo pandemico e post-pandemico, "la stagione che si apre adesso – spiega Daniela Borriello, responsabile regionale di Coldiretti Impresa Pesca – rappresenta per il comparto ittico ligure un momento fondamentale. La pesca all’acciuga ligure è da sempre rinomata, con i branchi che si sono avvicinati alla costa in grandi quantità non soltanto da luglio, ma per tutto il periodo di pesca. Anche per questo, auspichiamo che il settore possa vivere questa nuova stagione 2023 in maniera altrettanto florida. Questo ancora di più dopo che gli studi propedeutici alla presentazione del piano di gestione del bianchetto alla Commissione Europea, hanno evidenziato quanto la risorsa acciuga sia in buona salute e in grande quantità". In questo scenario, "ci teniamo altresì a informare i nostri consumatori dell’inizio della stagione di pesca – continua Borriello – per indirizzarli verso un consumo consapevole e basato sulla stagionalità. I punti di vendita diretta dei pescatori liguri e i mercati ittici di Campagna Amica sono il luogo ideale in cui acquistare prodotti di stagione, buoni e sani".

"Mangiare pesce fresco di stagione – aggiungono Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale – è importante per la nostra salute e per quella delle nostre famiglie, oltre che per tutelare i produttori locali e l’economia della nostra regione. Per rendere possibile tutto ciò, un’etichettatura chiara di provenienza e qualità deve essere obbligatoria per tutti i tipi di pesce, dalla grande distribuzione ai dettaglianti e ai ristoratori, in modo tale da tracciare la provenienza del prodotto e garantirne la qualità".

Intanto arrivano i primi report della pesca delle acciughe nel mare spezzino veicolati da Lorenzo Viviani, biologo marino e in prima linea nell’attività nell’ambito della flotta di famiglia, esponente della Lega per la quale, in continuità con l’esperienza in Parlamento, cura il tema della pesca e della sua sostenibilità. "La stagione si annuncia promettente. I branchi di acciughe sono considerevoli, la pezzatura è buona, segno che l’inverno è stato propizio per la crescita e il tradizionale fermo pesca, effettuato dai liguri senza alcun ristoro, ha avuto effetto".

Lo spettacolo delle lampare, intanto, torna ad illuminare le acque davanti alle Cinque Terre, riproponendo una scena dal sapore antico, dal valore identitario.