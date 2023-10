Le Grazie Baia dell’Arte. Poesia e narrativa in gara al concorso internazionale

L’undicesima edizione del Concorso internazionale di Poesia e Narrativa ‘Le Grazie Porto Venere la Baia dell’Arte’ avrà oggi il suo epilogo, alle 15, nel Convento degli Olivetani, dove si terrà la premiazione della manifestazione, con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia della Spezia e Comune di Porto Venere. Proprio quest’ultimo, alla presenza del sindaco Francesca Sturlese e del consigliere con delega alla Cultura Riccardo Balzarotti, premierà una personalità di rilievo con il ‘Premio Portovenere alla Carriera’, assegnato per l’opera di divulgazione scientifica a Carlo Alberto Redi, professore ordinario di Zoologia all’Università di Pavia, socio dell’Accademia nazionale dei lincei e presidente del comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi. Alla presenza della giuria – con presidente onorario Giuseppe Benelli – presieduta da Egidio Di Spigna e composta da Annarosa Lajoyé Dosi, Roberto Camerini, Annalisa Coviello e Gaia Fabbri, verranno assegnati numerosi riconoscimenti. Per la Poesia Inedita primo premio a Giuseppe Berton, secondo a Vittoriano Solazzi, terzo a Elisabetta Liberatore, Premio Giuria a Rita Muscardin, menzioni d’onore a Davide Caputa, Claudio Cardone, Paolo Castagnola, Francesco Masini, Michela Perini e Roberto Pinarello. Per la Poesia Edita primo premio a Emanuela Dalla Libera, secondo a Giuseppe Berton, terzo a Maria Teresa Venturini, Premio Giuria Gabriella Cozzani, menzioni d’onore a Simona Albano, Claudio Cardone, Piera Dunoyer, Maria Gisella Fragapane, Rita Muscardin e Francesco Rossi. Il Premio per la Poesia dialettale dedicato al poeta graziotto Tino Barsotti, di cui ricorrono i 30 anni dalla scomparsa, verrà assegnato a Bruno Castelletti, menzioni d’onore a Marino Beltrame e Luigi De Bernardi.

Il Trofeo Luigi Portunato Giovane Poeta verrà consegnato a Sofia Siccardi. Per la Narrativa Inedita primo premio a Wilma Avanzato, secondo a Paola Iotti, terzo a Ettore Pietrabissa, Premio Giuria Mauro Cotone, menzioni d’onore a Giovanni Lai, Tommaso Sala e Piero Sesia. Per la Narrativa Edita primo premio a Enrica Mambretti, secondo a Carola Buscemi, terzo a Tommaso Sala, Premio Giuria a Marta Riotti, Premio Romanzo Storico a Pierangelo Colombo, menzioni d’onore a Giandomenico Belliotti, Enrico Casartelli, Marcello Loprencipe, Custode Dino Marchese e Roberto Robert. Ai vincitori anche le opere degli artisti dell’associazione Il Volo dell’Arte, che organizza la kermesse, Alberto Carmè, Claudia Domenichini, Gabriella Grassi e Tiziana Pietrini, e pure il calendario 2024 del sodalizio, con rappresentate le opere vincitrici nel 2022. La cerimonia di premiazione sarà preceduta da un pranzo Conviviale all’Hotel Della Baia. "Che non solo collabora all’organizzazione del concorso – conclude Lajoyé Dosi – ma accoglie anche con professionalità gli scrittori partecipanti".

Marco Magi