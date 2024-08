Le grandi arie di Puccini in piazza della Chiesa

La terza tappa del Festival Paganiniano ospita un emozionante recital lirico. I protagonisti dell’evento, stasera alle 21 in piazza della Chiesa a Carro, saranno il basso Guido Dazzini (nella foto), il soprano Gesua Gallifoco e Claudia Zucconi al pianoforte. Il pubblico potrà ascoltare le più belle arie di Puccini: Sole e amore Terra e mare da La Bohème; Si, mi chiamano Mimì da Edgar, Questo amor vergogna mia Avanti Urania, Storiella d’amore da Gianni Schicchi e altre ancora. Guido Dazzini e Gesua Gallifoco sono il frutto di una solida formazione accademica e di un percorso artistico costellato da importanti collaborazioni e riconoscimenti. Entrambi hanno frequentato masterclass con i più grandi maestri della lirica e hanno debuttato in ruoli di primo piano nei principali teatri italiani. Per agevolare la partecipazione, la Società dei Concerti ha organizzato un servizio di bus navetta gratuito, con prenotazione obbligatoria, che si può effettuare a [email protected] o al numero 347 7804093. Per l’ingresso il biglietto, acquistabile al botteghino in loco, costa 15 euro, ridotto a 10. Informazioni a [email protected] o telefonando al numero 351 6281806.

m. magi