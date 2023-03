Le emozioni ci portano in giro per il mondo Sono tantissimi i luoghi da visitare e conoscere

Il mondo intorno a noi è immenso, con tantissimi luoghi da visitare per conoscere e vivere nuove avventure. Viaggiare è bellissimo, scoprendo le tradizioni, le culture, le lingue, i cibi come il cous cous, paella. Viaggiare è un modo per cambiare, una trasformazione che avviene attraverso occhi e cuore. È la tristezza quando tutto improvvisamente diventa bianco e nero, tutti noi ci siamo sentiti tristi quando non ci è stato più permesso viaggiare e incontrarci per il Covid. È la rabbia, che ci faceva vedere i muri rossi intorno a noi quando siamo stati costretti a rimanere in casa. È stata la paura di non poter più uscire di casa e viaggiare. È stata, è e sarà la felicità, quello stato d’animo che ci mostra il mondo a colori, emozione da noi provata quando siamo ritornati a uscire e viaggiare per il mondo. Condividiamo con voi i ricordi dei nostri luoghi del cuore che rimarranno indelebili per tutta la vita: le cascate di Iguaçu, Buckingham Palace, il Colosseo o i bellissimi animali che popolano il Costarica: tucani e colibrì. La cosa che abbiamo capito è che quando si viaggia cuore e mente sono un tutt’uno. Abbiamo capito che la parola viaggio può essere interpretata in tanti modi.