Le eccellenze sportive premiate in municipio

Con i brillanti risultati ottenuti in campo sportivo hanno contribuito a far conoscere Follo in giro per l’Italia e non solo. Un impegno che nei giorni scorsi l’amministrazione comunale guidata da Rita Mazzi ha voluto premiare, con una cerimonia tenutasi in municipio. Una festa nella quale sono stati premiati gli atleti che si sono distinti durante la stagione sportiva, ma anche le associazioni che da anni si impegnano sul territorio con buoni risultati. Tra i premiati dall’assessore allo sport Pasquale Giacomobono, Asia Negri, giovane pattinatrice, che nel 2023 è stata protagonista ai campionati europei e italiani di categoria, facendo incetta di titoli. Ben tre, invece, i giovanissimi campioni di kickboxing del Follese: Christian e Domenico Armento, e Mattia Faggioni, campioni italiani nelle classi Bambini e Cadetti. Anche la danza sportiva ha contribuito a portare il nome di Follo oltre i confini nazionali, con tre giovanissimi che si sono distinti con successo ai campionati mondiali in Macedonia del Nord e agli Assoluti nazionali. Si tratta di Adele Gasparri, terza ai mondiali e capace di conquistare due titoli nazionali; Sofia Berettieri, campionessa mondiale e italiana Junior, e Alessio Dalcielo, medaglia di bronzo ai mondiali e vicecampione nazionale. Nel corso della cerimonia sono stati assegnati anche tre riconoscimenti ad altrettante società sportive del territorio. Premiato il Circolo tennis Follo, che nel 2024 taglierà il traguardo dei quaranta anni di attività. Riconoscimento anche per l’Olimpia Piana Battolla, storica società calcistica costituita nel 1964 e guidata da Alberto Meini, e per la palestra Sporting Life, attiva da 25 anni.