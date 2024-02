Le donne nella lotta partigiana

Nell’ambito delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della lotta di Liberazione, una nuova importante iniziativa nel calendario della Memoria. Il tema delle donne nella Resistenza torna in primo piano domani, alle 17, nel centro studi ‘Memoria in rete’ di via Valle 6, con la presentazione del volume scritto da Cinzia Dutto ‘Il diario di Maria. Storie di donne sulle montagne della Resistenza’ (Lar editore, 2023). Si tratta di un romanzo storico che parla di donne forti in un periodo storico troppo difficile per tutti. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto spezzino per la storia della resistenza e dell’età contemporanea Beghi con il patrocinio del Comune della Spezia e del Comitato Unitario provinciale della Resistenza, e fa parte della rassegna ‘I giorni con la storia’ che vedrà la partecipazione di autori come Ilaria Rossini, Antonio Bianchi, Marco Cerri, Chiara Colombini e la direttrice di Qn Agnese Pini, tutti intervistati dalla giornalista Annalisa Coviello.