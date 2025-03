’Le donne di Dante’: conferenza

Al liceo scientifico Pacinotti, oggi alle 16, per iniziativa del comitato della Spezia della Società Dante Alighieri, presieduta da Carlo Raggi, la professoressa Giuliana Nuvoli, già docente di Letteratura italiana all’Università di Milano e presidente della Dante Alighieri di Pisa, terrà una conferenza sul tema ‘Le donne di Dante’, nove monologhi su altrettanti personaggi femminili della Divina Commedia, spesso vittime di un tragico destino. A partire da Francesca da Rimini, costretta al matrimonio per ragioni di Stato e poi uccisa; come lei costrette a matrimoni non desiderati Costanza d’Altavilla e Piccarda Donati, Pia de’ Tolomei, uccisa dal marito quando diventò ostacolo ai suoi desideri. Nella Roma di Cesare, anche Marzia venne ‘venduta’ dal marito Catone al più potente Ortensio. Ultima delle 9 figure femminili, Maria, che incarna lo strazio di tutte le Madri a cui il potere maschile toglie il figlio. L’ iniziativa ha il patrocinio del Comune e l’entrata è libera.