Le caricature del Bauhaus al San Giorgio

Continua al Museo del Castello San Giorgio la mostra documentaria "Jecheskiel David Kirszenbaum (1900- 1954) – Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus", che presenta l’artista ebreo polacco-francese, studente del Bauhaus a Weimar e autore di caricature pubblicate sulle più importanti riviste berlinesi dell’epoca. La mostra, prodotta dal Goethe Institut in collaborazione con la Volkshochschule di Weimar, viene proposta dall’Acit, Associazione Culturale Italo-tedesca della Spezia nell’ambito del programma per i 50 anni del sodalizio culturale. L’esposizione costituisce un omaggio a un artista finora poco conosciuto, nonostante il notevole livello delle sue opere, per le quali è stato accostato a Chagall. Testimone critico di un’epoca, riflette nelle sue vicende personali il destino tragico degli ebrei. In occasione dell’apertura della mostra si è tenuta al Museo del Castello la conferenza del professor Gustavo Corni, già docente di storia contemporanea all’Università di Trento, su "Una democrazia alla prova. Weimar 1918 - 1933". Sul canale YouTube dell’Acit è presente una serie di videolezioni dello studioso dedicate alla storia tedesca dal 1945 al 1990. La conferenza è riservata alle scuole. L’orario di apertura della mostra è da martedì a domenica 10-12.30 e 14-17; lunedì chiuso. L’ingresso alla mostra che si protrarrà fino all’11 giugno prossimo è gratuito.

F.D.