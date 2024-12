Le ’Beate terre’ in via Crispi

Si chiama ’Beate terre (le città fantastiche)’, la mostra che sarà visitabile oggi dalle 18.30 alle 22.30 alla Skaletta Rock Club della Spezia. Nell’Arci di via Crispi 168 saranno esposte le opere realizzate da Daniela Spaletra in tecnica mista su carta, con l’allestimento di Monica Nicoli, dedicata a queste città nate dalla fantasia dell’artista e da quelle del figlio durante l’infanzia di quest’ultimo. A questo "gioco meraviglioso" grazie al quale i due realizzavano costruzioni in libertà e senza regole con ogni materiale a loro disposizione, come lo definisce la stessa Spaletra, s’ispira un lavoro di ricerca che ha prodotto collage capaci di diventare "narrazione fluida" e "mescolanza indefinita di ciò che ci circonda". Immagini ritagliate e accostate, pur non avendo legami e seguendo la logica della realtà, si trasformano in illustrazioni soggettive, che dialogano e danno vita a nuovi mondi complessi. L’esposizione durerà un solo giorno; ingresso libero riservato ai possessori di tessera Arci.