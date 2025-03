Le antenne accendono la polemica. Botta e risposta sul progetto

Si infiamma il dibattito sulle antenne a Vezzano. La polemica si è aperta dopo che il gruppo di minoranza “Il futuro è adesso“ ha accusato la mancanza di informazione sull’apertura di un cantiere per l’installazione di un’antenna in via Stazione. " Come minoranza non ne eravamo assolutamente al corrente e, tra l’altro, il titolo autorizzativo è stato rilasciato prima dell’approvazione del regolamento, in mancanza, quindi ,dell’unico strumento che poteva dare titolo all’amministrazione per avviare un dialogo con la società attuatrice. Non crediamo che l’amministrazione non fosse informata di un intervento così invasivo e riteniamo che avesse il dovere di informare i cittadini interessati, inclusa la minoranza". Il piano antenne è stato discusso nella sala consiliare, in un’assemblea abbastanza concitata. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’amministrazione comunale che parla di strumentalizzazione della questione antenne. "Abbiamo cercato di approntare ogni garanzia a tutela dei cittadini – replicano – non possiamo eludere le disposizioni di legge: di fatto i Comuni e i sindaci sono depotenziati di ogni funzione decisoria. L’unico modo è dotarsi di un regolamento per monitorare le richieste e avviare un dialogo con gli operatori per eventuali soluzioni alternative in relazione alle aree di intervento". C’è però un’antenna già in posa a San Siro in via della stazione a Vezzano alto. "In quel caso – precisano – non è stato possibile trattare, perché la società attuatrice non era interessata a soluzioni alternative ed anche se il Comune non aveva ancora approvato il Regolamento nulla si è potuto fare". Cristina Guala