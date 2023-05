Lavoro e partecipazione con 800 delegati Cisl

Ottocento delegati della Cisl Liguria provenienti da tutta la regione hanno partecipato all’iniziativa organizzata dalla Cisl Liguria, ‘La Partecipazione al Lavoro’, tenutasi nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Presente il segretario generale Cisl Luigi Sbarra che ha concluso i lavori, introdotti dal segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, e proseguiti con gli interventi delle Federazioni di categoria. In primo piano la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Partecipazione al Lavoro’ con la quale la Cisl nazionale intende dare piena applicazione all’Articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende e su cui il sindacato avvierà una vasta campagna di raccolta firme su tutto il territorio nazionale. "Questa proposta la mettiamo a disposizione di tutti. Anche di chi fa impresa, alle istituzioni, rappresentanze datoriali, cittadini: non vuole favorire una parte sociale a svantaggio di un’altra, non nasce per contrapporre interessi, né tantomeno per ribaltare ruolo che per natura resteranno separati. Al contrario: pretende di avvicinare il mondo del lavoro e quello dell’impresa nell’interesse comune, valorizzando la produttività e la sua equa redistribuzione e incentivando il dialogo e il confronto all’interno dell’azienda", spiega Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria.