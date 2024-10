"Lavoro con il pubblico e vedo le difficoltà"

Giulia Rassu, 31 anni, commessa farmaceutica da sette anni, esperta nel settore cosmesi, alla prima esperienza politica, entra nell’agone elettorale delle Regionali a sostegno di Marco Bucci, convinta e determinata a fianco del capolista Francesco Ponzanelli nell’Udc.

Come si sta muovendo in questa campagna elettorale?

"All’inizio ero titubante, per me era tutto nuovo. Adesso sono fiera di quello che stiamo facendo, ho con me l’appoggio dei familiari, degli amici che mi spronano ad andare avanti. Il team in cui mi trovo è variegato, si potrà fare un ottimo lavoro. Sinceramente mi sto rendendo conto quanto mi stiano a cuore molti aspetti della nostra società di cui conoscevo già le problematiche lavorando a contatto con il pubblico e particolarmente in una farmacia. Ogni giorno tocco con mano le difficoltà di chi accede al difficile settore sanitario, raccolgo molto malcontento in questo ambito. La sanità deve essere più pubblica possibile e accessibile a tutti".

I progetti e le proposte di cui si farà carico?

"Vivo a Sarzana, una piccola realtà con non poche difficoltà, ma dalle molte potenzialità. Occorrono più eventi e più variegati per tutte le fasce d’età. Non serve mettere in piedi grosse manifestazioni, anche piccole, il week end, anche uno al mese, perché la città non abbia due volti: d’estate viva e fervente e d’inverno spenta, non deve cadere in letargo, dobbiamo essere attrattivi, sostenere gli esercizi commerciali del territorio. Senza perdere di vista la sicurezza, sono una donna e ammetto che non mi sento tranquilla, bisogna intensificare i controlli perché la gente esca a qualsiasi ora senza paura".

Cristina Guala