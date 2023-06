Lavori nelle scuole, si comincia Dodici cantieri da oltre dieci milioni "Nessun problema per le lezioni"

Con la chiusura delle scuole possono partire i lavori del nuovo programma di messa a norma e riqualificazione degli edifici di proprietà della Provincia della Spezia, destinati ad ospitare gli istituti superiori. Nelle prossime settimane inizieranno tutte le fasi propedeutiche necessarie all’avvio dei vari cantieri secondo il programma sviluppato dall’Ufficio tecnico dell’Ente in coordinamento con le istituzioni scolastiche, affinché vi siano minori disagi possibili per gli studenti e, soprattutto, nessuna limitazione alla didattica. In questi giorni c’è stata anche la definizione degli stanziamenti previsti di fondi previsti dal Pnrr, dopo lo sviluppo di un piano definitivo di coordinamento degli interventi, ed alla Provincia della Spezia sono arrivati fondi confermati per 10.428.675 euro da utilizzare per i 12 nuovi cantieri in fase di attivazione. Grazie alla qualità dei piani presentati in sede di bando la Provincia della Spezia ha così raccolto, in percentuale, il massimo stanziamento di fondi Pnrr attuato a livello nazionale per un solo ente. A livello nazionale sono stati finanziati 2.158 interventi, di questi 12 erano quelli presentati dalla Provincia della Spezia ed a tutti 12 sono stati assegnati i fondi richiesti, si tratta di poco più del 0,5% dei progetti che hanno ricevuto i fondi necessari.

Nelle scorse ore è stato anche presentato il programma, già coordinato con le direzioni scolastiche per evitare la limitazione all’attività didattica durante le fasi delle lavorazioni, alle rappresentanze sindacali del settore scolastico, aprendo quindi un momento di coordinamento e di informazione costante tra l’Ente e gli organi rappresentativi dei lavoratori della scuola. L’incontro ha garantito un reciproco scambio di informazioni e una proficua collaborazione tra tutti i presenti, con piena soddisfazione di tutte le rappresentanze convenute. Ai sindacati i tecnici della Provincia hanno confermato che i lavori "saranno scaglionati in base alla tipologia di intervento", il luogo e la durata, questo per consentire che il programma non abbia sovrapposizioni e che sia possibile conciliare gli spazi di cantiere con la presenza di attività didattiche o prevedere spostamenti temporanei di classi in altri edifici in cui i lavori sono già terminati.