Lavori di asfaltura domani in Viale Mazzini

In questi giorni la città è interessata da lavori di asfaltatura delle strade, che da domani si estenderanno anche al centro città per concludersi prima della Fiera di San Giuseppe. Domani l’asfaltatura interesserà Viale Mazzini con la necessità di sgombero dei veicoli parcheggiati in via Tommaseo.

Via XX Settembre (da Piazza Verdi a Via 24 Maggio) sarà interessata dal ripristino della segnaletica stradale. In Via XXVII Marzo asfaltatura tra via dei Colli e Scalinata Tavarone. Martedì 14 e mercoledì 15 marzo interdetta la viabilità di piazza Verdi per ripristino pavimentazione. Dal 13 al 16 Marzo, Via Veneto – corsia interna, tratto tra Via Dalmazia e Via Crispi sarà interessata da asfaltatura e completamento della segnaletica