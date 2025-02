Lavori conclusi, domani riapre la Via dell’Amore

Dopo oltre tre mesi di chiusura, la Via dell’Amore riapre al pubblico. L’appuntamento è per il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, come annunciato precedentemente da Regione e Comune di Riomaggiore, che hanno curato i lavori per la manutenzione straordinaria del tratto dello storico sentiero interessato, alla fine del mese di ottobre, da una grossa frana. Lo smottamento di grosse pietre aveva interessato non solo le reti paramassi, divelte a causa della grande dimensione dei massi, ma anche la galleria panoramica, danneggiata dalla stessa frana.

Alle 11 si terrà il sopralluogo dell’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone insieme al sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e al presidente del Parco Nazionale delle 5 Terre, Lorenzo Viviani. La struttura commissariale regionale ha gestito l’intervento, con il posizionamento ex novo di una rete d’acciaio ancorata alla falesia nel tratto dove si è verificato il distacco di materiale roccioso.

Per il giorno degli innamorati, la Via dell’Amore sarà aperta ad ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione, dalle 7.30 alle 18. Dal 15 febbraio si potrà accedere solo su prenotazione e con il pagamento del ticket secondo le modalità stabilite dal Comune di Riomaggiore, in accordo con il Parco Nazionale.