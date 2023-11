Lavori alle banchine. Stop agli allagamenti

Al via alle Grazie i lavori di manutenzione straordinaria della banchina di ponente. Un intervento atteso da tempo: si tratta di una importante opera di consolidamento e di innalzamento delle banchine per far fronte anche ad eventi meteomarini come quelli che si sono verificati recentemente, ovvero gli allagamenti che sono accaduti in occasione delle ultime mareggiate. I lavori sono stati commissionati e appaltati dall’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale: nei giorni scorsi, Fabrizio Simonelli, responsabile settore progettazione e manutenzione opere e infrastrutture portuali e direzione lavori dell’ente portuale, ha consegnato alla Edilizia Tirrena i lavori di ristrutturazione della banchina delle Grazie nei tratti prospicienti il campo sportivo e l’Hotel della Baia. L’importo di aggiudicazione dell’appalto integrato ammonta a 3.616.536,447 euro oltre gli oneri per la sicurezza pari a 115.000 euro, corrispondente a un ribasso del 8,90% sul valore a base d’asta. "Si tratta di un importante intervento di consolidamento e innalzamento delle banchine, finalizzato all’adeguamento strutturale e funzionale di un tratto di costa della lunghezza di circa 270 metri che verrà realizzato in un periodo di tempo di 16 mesi – affermano dall’Authority –. Nello specifico i lavori prevedono la realizzazione di una vasca di accumulo e impianto di rilancio delle acque piovane che potrebbero interessare la viabilità stradale a tergo della banchina in condizioni meteo-marine avverse". Si prevede inoltre la completa riqualificazione delle superfici di banchina della passeggiata a mare, dove recentemente, sempre a cura dell’Autorità di sistema portuale, sono state impiantate le nuove palme".