Lavori al Rio Melara. Progetto da sei milioni

Sei milioni di euro per i lavori di mitigazione del rischio idraulico del Rio Melara, nel tratto di attraversamento dell’area Siman in prossimità di via del Molo. È quanto messo sul piatto dall’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale (con un ocntributo della Regione) per mitigare il rischio idrogeologico di uno dei principali canali che sfocia nell’area portuale. Nei giorni scorsi è è stato firmato dal commissario straordinario Federica Montaresi il decreto di approvazione del progetto definitivo e del relativo quadro economico dei lavori. "L’opera che verrà realizzata dall’Adsp rappresenta un intervento fondamentale sia per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico sia per garantire la realizzazione dell’ampliamento del Molo Ravano in quanto strettamente collegato ad esso" afferma la Montaresi. L’opera costituisce, infatti, la porzione a monte del più ampio progetto di mitigazione del rischio idraulico del rio Melara, che comprende anche la realizzazione del tratto di sbocco a mare che sarà realizzato a cura di Lsct nell’ambito del progetto del nuovo terminal Ravano. Il progetto è stato commissionato dalla società del gruppo Contship alla società di ingegneria Modimar project, e verrà realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra enti che vede protagonisti l’Adsp, Regione Liguria e Comune della Spezia, con fondi di Adsp e contributo della Regione Liguria.

"Siamo impegnati a garantire un’infrastruttura moderna ed efficiente, in cui l’integrazione tra le opere portuali e quelle idrauliche rappresenta un elemento importante per la mitigazione del rischio. Questo intervento è un ulteriore passo avanti per lo sviluppo delle nostre future operazioni e progettualità legata al nuovo terminal Ravano" ha dichiarato Matthieu Gasselin, Cep di Contship. L’intervento da parte dell’Autorità portuale prevede l’aumento delle sezioni di deflusso del corso d’acqua tramite la realizzazione di una struttura in cemento armato, con pareti sostenute da una paratia di micropali con un sovrastante grigliato metallico, che sarà transitabile in modo da consentire gli accessi agli edifici esistenti. Prevista anche una vasca di sedimentazione e intercettazione del materiale flottante a presidio della tombinatura terminale che precede il nuovo canale marino. L’importo dei lavori previsti nel progetto definitivo è di 5.002.941,05 euro, compresi 120.708,43 euro per la progettazione esecutiva, oltre 46.926,51 euro per oneri della sicurezza, per un quadro economico complessivo di progetto di sei milioni di euro.

mat.mar.