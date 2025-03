Lattanzio presenta ’Voci dal cuore’

Verrà presentato domani, a partire dalle 17, nella sede di Galleria Adamello del Circolo Fantoni, il libro ‘Voci dal cuore. Racconti di amicizia e coraggio’ di Giovanna Lattanzio, pubblicato quest’anno e disponibile su tutte le piattaforme online. In questo straordinario viaggio ci si può immergere nelle vite di un gruppo di ragazzi disabili, ognuno con una storie unica e commovente da raccontare. Le storie scritte con il cuore e l’anima dai protagonisti stessi e dall’autrice, offrono uno sguardo autentico e toccante sulla loro realtà. A dialogare con la scrittrice sarà Mara Biso, presidente della sezione spezzina di Telethon. Sono previsti anche degli interventi musicali a cura della clarinettista Alessia Bono e dei due pianisti Marco Cardinali e Michele Fedi. L’appuntamento è ad ingresso libero e ha anche la collaborazione di Radio Elle Lunigiana. Per conoscere ulteriori dettagli si può contattare lo 0187 1780909 o inviare un messaggio via Whatsapp al 340 5839502.