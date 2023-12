L’associazione Tive6 prepara i nuovi appuntamenti benefici

Va verso la conclusione un anno che ha visto l’associazione Tive6 protagonista di tantissime iniziative di solidarietà. Il gruppo, composto da genitori, amici e colleghi di Matteo Tivegna, porta avanti attività che mantengono in vita la memoria del loro caro e hanno un impatto positivo sulla comunità. L’associazione sta lavorando per rendere la provincia cardio protetta, le località a cui è già stato donato un dispositivo sono Bocca di Magra, Maggiano / La Foce, La Lizza, Stra’ / S.Rocco / Marinasco, Rocchetta Vara, Pugliola, Trebiano, Tivegna, Cerri e Solaro. I prossimi appuntamenti avranno come filo conduttore l’unione di sport e solidarietà: "Cuore a punto" in collaborazione con Uisp biliardo all’Arci Il Campetto dove si terranno le gare che avranno inizio il 27, 28 e 29 dicembre, semifinali il 2 e 3 gennaio. Nel 2024 continueranno gli appuntamenti di #lottoconlospezia, lotteria benefica in collaborazione con lo Spezia Calcio e le "Camminate del Cuore". Tornerà anche il torneo Aquilotto Tive6 con la collaborazione di Spezia Calcio e Follo Calcio. Tutte queste iniziative avranno lo scopo di raccogliere fondi per acquistare defibrillatori e per comprare apparecchiature mediche destinate alla Pediatria dell’ospedale Gaslini di Genova. Tra i promotori del progetto ci sono Paolo Musetti Tive6, Marco Mancinelli responsabile marketing Spezia Calcio, Diana Battistini presidente Uisp La Spezia Valdimagra e gli sponsor sponsor Tiziana Cattani Coop Liguria e Vincenzo Cenci della Spezia.