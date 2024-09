L’Arte scende in piazza. Botteghe protagoniste

Il centro si arricchisce di nuova arte esaltando il lavoro degli artigiani. Torna sabato e domenica la quarta edizione della rassegna “Arte in strada“. L’idea di Cna La Spezia, con il patrocinio del Comune di Sarzana, Regione Liguria, Artigiani in Liguria in collaborazione con il Distretto Creativo di Sarzana, il Consorzio Sarzana Vitae e Tiberi Sound, nasce dalla necessità di valorizzare una zona del centro storico che meno risente del flusso turistico e cittadino e che da poco ha ricevuto il marchio di “Distretto Creativo”. Verranno coinvolte tutte le attività della zona tra: via Cattani, Fiasella, Mascardi, Castruccio Castracani, Bonaparte, Torrione San Francesco e Piazza Calandrini nelle due giornate di festa che ospiteranno attività artigianali provenenti anche da fuori Comune. "Un’edizione - spiega Francesca Moriconi referente Cna e Alessandra Botto direttore artistico – con un programma ricco con il coinvolgimento delle attività sarzanesi per adulti e bambini. Ceramica, pittura, colore gioco, legno, cibo, ballo non mancherà nulla. - Chiunque potrà partecipare ai laboratori dall’incisione sino alle illustrazioni e acquarelli". Alla presentazione dell’iniziativa in programma sabato e domenica anche Luca Ponzanelli assessore allo sviluppo economico e attività produttive del Comune di Sarzana, Alessandro Ferrari, presidente del Consorzio Sarzana Vitae. Si inizia sabato alle 15 in piazza Calandrini con la rassegna A tutto pesto!. La collaborazione tra Pesto Fiore e Pasta Igea insegna a fare il prodotto più classico della cucina ligure: la pasta al pesto. Alle 19 seguirà Cocktail al basilico: il barman Michele Venturini insegnerà a costruire un cocktail con il nostro prodotto tipico. E poi tanti eventi che proseguiranno anche nella giornata di domenica.