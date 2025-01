L’area verde del Termo intitolata a Coriolano Perioli storico presidente dello Spezia

L’area verde del Termo sarà dedicata a Coriolano Perioli. Il 30 aprile ricorrerà l’ottantesimo anniversario della morte dell’arcolano protagonista della storia dello Spezia Calcio e della Resistenza, alla cui memoria l’amministrazione comunale di Arcola ha intitolato anche un prestigioso premio, annualmente attribuito ad un personaggio del mondo del calcio che si è distinto per il suo valore etico. Una proposta avanzata dal vicesindaco Gianluca Tinfena. "Ringrazio la giunta e la commissione per aver accettato con entusiasmo la mia proposta di intitolazione, che rappresenta un segno importante e doveroso per ricordare i valori e le azioni concrete di Perioli a 80 anni dalla sua scomparsa". La storia di Perioli è veramente quella di un eroe: diventò presidente dello Spezia Calcio nel 1941, dando una grande impronta ed acquistando giocatori come Eusebio Castiliano e Carlo Scarpato. Nel 1943, dopo l’armistizio, lasciò che la squadra venisse inglobata nel corpo dei Vigili del Fuoco, per evitare che i giocatori potessero essere richiamati alle armi. Quella squadra vinse il campionato 1944, per il quale sarà riconosciuto postumo un titolo onorifico. Il presidente Perioli fu catturato il 23 novembre del 1944 per aver fornito aiuto e viveri alle forze partigiane, il 2 febbraio del 1945 inviato al campo di concentramento di Mauthausen e poi a Gusen 2 dove fu ucciso il 30 aprile del 1945 dalle percosse di un kapo. Il Comune di Arcola ha voluto rendere omaggio ai suoi meriti.

"Utile tramandare alle future generazioni il ricordo di un personaggio arcolano che ebbe un ruolo importante nella storia dello Spezia calcio, ma che poi fece anche una scelta politica precisa, avvicinandosi alla Resistenza, al Cln cittadino, diventando partigiano in tempi che non erano convenienti per quella decisione, probabilmente già dalla fine del 1943, quando aveva tutto da perdere e, alla fine, pagando con la sua stessa vita l’adesione alla lotta per l’affermazione di Valori Universali quali la libertà e la democrazia". In merito il parere favorevole è già stato espresso dalla terza commissione consiliare territorio, il 21 gennaio, adesso il Comune provvederà all’acquisto della targa di intitolazione e ad organizzare una cerimonia ufficiale, probabilmente in occasione dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Perioli, il 30 aprile. Cristina Guala