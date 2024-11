L’apertura ufficiale dell’Archivio storico

Un appuntamento molto atteso da tutta la cittadinanza. In programma domani l’apertura ufficiale al pubblico dell’Archivio storico del Comune di Bolano, già inaugurato lo scorso mese di maggio. L’archivio raccoglie documenti e materiali della storia del Comune a partire dal 1400 e ne percorre le vicende locali in relazione talvolta a significativi eventi storici. Ad arricchire inoltre l’Archivio c’è la prestigiosa donazione Grossi con la presenza di preziosi testi antichi.

Nell’ambito di un più ampio progetto ideato per preservare e a valorizzare la memoria del territorio, il desiderio dell’Amministrazione è che l’archivio storico possa diventare non solo un luogo di conservazione ma il punto di partenza per ricerche, studi e approfondimenti, un luogo fruibile da parte di tutti i cittadini che permetta loro la conoscenza della propria storia. In questa prospettiva e con questa speranza l’amministrazione comunale di Bolano ha stabilito che tutti i giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà possibile visitare e fermarsi a consultare una parte del vasto patrimonio, grazie alla presenza di un operatore qualificato della “Artemisia Servizi Culturali”, che già si occupa della Biblioteca comunale di Ceparana. "Dopo lunghi anni di attesa – sottolinea Tiziana Scappazzoni consigliere delegato alla Cultura per il Comune di Bolano – si concretizza finalmente un lavoro al quale le amministrazioni che si sono succedute nel corso di questi anni hanno investito pesantemente. Non posso pertanto tacere la soddisfazione di vedere coronato l’impegno preso con tutta la cittadinanza di vedere finalmente fruibile sia l’archivio storico che la donazione Grossi".