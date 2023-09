L’apertura straordinaria alla Villa Romana

Apertura straordinaria della Villa Romana del Varignano alle Grazie, oggi dalle 14.30 alle 18.30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Si parte alle 15.30 con la visita guidata alla Villa e alle 16.30 ecco performance di improvvisazione pittorica e musicale del Contemporary Noise Ensemble e Alessandro Ratti. Uno spettacolo intenso (presentato anche a Parallelamente, con il titolo ‘Istinti naturali’) fatto di suoni ed immagini in un luogo ricco di fascino e bellezza. Protagonisti i musicisti Paolo Porto al piano, Roberto Pelosi alla chitarra, Giacomo Mornelli al sassofono e Valentina Piovano alla voce. L’area archeologica che conserva i resti di una villa marittima con ambienti residenziali e produttivi, tra il più antico frantoio della Liguria, è pronta ad accogliere le note dell’ensemble e le creazioni dell’artista Ingresso (visita e performance) a 4 euro (intero, 3 il ridotto per le persone dia 18 ai 25 anni, gratuito per i minorenni). Ulteriori informazioni sono disponibili inviando una mail a [email protected].