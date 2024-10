L’apericena è Pochade

Sarà proprio il caso di farsi qualche risata, con lo spettacolo in programma questa sera alle 21 teatro Dialma Ruggiero di Fossitermi dove, dopo l’esilarante debutto sarzanese e la replica al Festival Teatrika, la Compagnia degli Evasi torna in scena con ‘Apericena Pochade’. Questa cinquantatreesima produzione della compagnia castelnovese, è uno spettacolo di spiccata attualità sociale, vista la concomitanza con le elezioni regionali, scritto e diretto da William Cidale, uno dei fondatori della Compagnia degli Evasi, già allievo di Bob Marchese, Quelli di Grock, ed Enrico Bonavera, che così introduce lo spettacolo.

"Dovete necessariamente accettare l’invito a questo apericena che vi offrirà portate diverse da quelle a cui siete abituati. Come primo avrete frizzi, lazzi, balletti, smorfie, unite da un ritmo indiavolato; per secondo politici corrotti ma vestiti casual; a seguire divi vanesi, ma di sinistra. E poi mogli generose e scollate, amanti engagés e affamés, funzionari ligi, agenti materne, e adolescenti dallo sguardo fiero rivolto verso il nulla. Per finire un bicchierino di fanatismo religioso come digestivo". La rappresentazione è organizzata su un atto unico della durata di un’ora e un quarto, fra risate comiche e grottesche; lo spettacolo segna il ritorno sulla scena del direttore artistico della compagnia, Alessandro Vanello.

"La pochade è un genere di commedia, nata a Parigi sul finire del XIX secolo – spiega Vanello – strutturata su canovacci di vicende amorose, intrighi e colpi ad effetto. Il termine sembra derivare da pochard e poissard, personaggi volgari e burleschi del vaudeville". Un cast composto dagli attori storici della compagnia, ovvero Laura Passalacqua, Massimo Luongo, Carolina Sani, Elena Mele, Simone Tonelli, lo stesso William Cidale, Daria Pietrapiana, e con il debutto di Federico Marconi, e della giovane Emma Rescio. La prevendita è aperta, con biglietti in vendita a 13 euro (a 10 euro il ridotto per under 18 e over 65); le prenotazioni telefoniche si possono effettuare al numero 335 8254436 (attraverso WhatsApp). I tagliandi saranno comunque anche in vendita direttamente al Dialma Ruggiero di via Monteverdi.

Marco Magi